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        Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu; o anlar kamerada

        KONYA'da bir marketten alışveriş yapan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 18:21 Güncelleme: 09.06.2025 - 18:25
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        Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu; o anlar kamerada
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        KONYA’da bir marketten alışveriş yapan K.D. (38), daha sonra aracına binmek istedi. K.D., yanına yaklaşıp kendisiyle tokalaşan kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi, Elmalı Hamdi Hoca Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, marketten alışveriş yapan K.D., daha sonra aracına binmek isterdi. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, yanına yaklaştığı K.D. ile selamlaşıp, tokalaştı. Şüpheli bu sırada belinden çıkardığı tabancayla K.D.’nin bacaklarına ateş edip, bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde kalan K.D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan K.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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