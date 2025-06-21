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        Konya'da YKS heyecanı

        KONYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek olan adaylar, aileleriyle birlikte okulların önüne akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:15
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        Konya'da YKS heyecanı
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        KONYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek olan adaylar, aileleriyle birlikte okulların önüne akın etti.

        YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün Türkiye genelindeki 81 ilde düzenleniyor. 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 09.15'te adaylar sınava girecekleri okul binalarına alınırken, Konya'da da adaylar sınava girecekleri merkezlere erken saatten itibaren aileleriyle birlikte geldi. Aileler, okulların etrafında sınavın bitiş saatini beklemeye başladı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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