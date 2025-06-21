Konya'da YKS heyecanı

KONYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek olan adaylar, aileleriyle birlikte okulların önüne akın etti.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün Türkiye genelindeki 81 ilde düzenleniyor. 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 09.15'te adaylar sınava girecekleri okul binalarına alınırken, Konya'da da adaylar sınava girecekleri merkezlere erken saatten itibaren aileleriyle birlikte geldi. Aileler, okulların etrafında sınavın bitiş saatini beklemeye başladı.