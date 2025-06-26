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        Kamyonet kasası kapağının çarptığı Nisanur öldü; kaza kamerada

        KONYA'nınKadınhanı ilçesinde 20 gün önce açık kalan kamyonet kasası kapağının çarpması sonucu Nisanur Durgut'un (15) öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:45
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        Kamyonet kasası kapağının çarptığı Nisanur öldü; kaza kamerada
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        KONYA'nınKadınhanı ilçesinde 20 gün önce açık kalan kamyonet kasası kapağının çarpması sonucu Nisanur Durgut'un (15) öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 20 gün önce Kadınhanı ilçesi Konya Caddesi'nde meydana geldi. Yaşar Ayyıldız'ın kullandığı, Kadınhanı Belediyesi'ne ait kamyonetin açık kalan kasası kapağı, yol kenarında ağabeyi Hakan Durgut'un kullandığı motosiklette bulunan Nisa Durgut'a çarptı. Ağır yaralanan Nisa Durgut, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Durgut, 13 Haziran'da hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yaşar Ayyıldız tutuklanırken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; açık kalan kasa kapağının Nisanur Durgut'a çarpması, sürücünün de yola devam etmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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