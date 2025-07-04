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        Yanan TIR'ın şoförü öldü

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde yanan TIR'ın şoförü Özcan Karakaya (47) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:45
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        Yanan TIR'ın şoförü öldü
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        KONYA'nın Karapınar ilçesinde yanan TIR'ın şoförü Özcan Karakaya (47) yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 04.30 sıralarında Karapınar- Konya kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Özcan Karakaya yönetimindeki 42 TS 043 plakalı TIR, yolun kenarındaki şarampolde belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, TIR'ın kabin kısmını kontrol ettiğinde Karakaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Özcan Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, Özcan Karakaya'nın ölümü ve yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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