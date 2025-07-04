1 haftadır kayıp olarak aranıyordu, arazide ölü bulundu

KONYA'da1 haftadır kayıp olarak aranan Turgut Güneş, boş arazide ölü bulundu.

Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesi'nde oturan Bekir Güneş, 28 Haziran'da saat 01.00 sıralarında polis merkezine giderek, oğlu Turgut Güneş'in 27 Haziran'da öğle saatlerinde evden ayrıldığını, bir daha geri dönmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını söyledi. Kayıp başvurusunun ardından polis, Turgut Güneş'in bulunması için çalışma başlattı. Kayıp olarak aranan Güneş, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Sulutas Mahallesi'ndeki boş arazide ölü bulundu. Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Güneş'in ölümünü araştırmak için çalışma başlattı.