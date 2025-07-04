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        Boş arazide cesedi bulunmuştu; öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

        ÇOBAN,CESEDİ GÖRÜP POLİSİ ARADIKonya'da 1 haftadır kayıp olarak aranan Turgut Güneş'in (40), dün boş arazide ölü bulunması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:30
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        Boş arazide cesedi bulunmuştu; öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
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        ÇOBAN,CESEDİ GÖRÜP POLİSİ ARADI

        Konya'da 1 haftadır kayıp olarak aranan Turgut Güneş'in (40), dün boş arazide ölü bulunması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kayıp başvurusu sonrası Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turgut Güneş'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken; dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi'ndeki boş arazide hayvan otlatan çoban, köpeğinin eşelediği alanda ceset görüp polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, toprağa gömülü kişinin kayıp olarak aranan Turgut Güneş olduğunu belirledi. Ekipler, Güneş'in en son görüştüğü Rabia Ş. (36) ile eşi Ahmet Ş.'yi (42) şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

        BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

        Gözaltına alınan çift, Güneş'in boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Ahmet Ş., ilk ifadesinde; Turgut Güneş'in eşini sürekli rahatsız ettiğini, sosyal medyadan rahatsız edici mesajlar attığını, maktulü 27 Haziran'da Akşemsettin Mahallesi'ndeki evlerine çağırdıklarını, burada çıkan tartışma sonucu Güneş'i boğduklarını, ardından cesedi araçla Sulutaş Mahallesine götürüp, toprağa gömdüklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından evli çift, bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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