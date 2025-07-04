Boş arazide cesedi bulunmuştu; öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

ÇOBAN,CESEDİ GÖRÜP POLİSİ ARADI

Konya'da 1 haftadır kayıp olarak aranan Turgut Güneş'in (40), dün boş arazide ölü bulunması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kayıp başvurusu sonrası Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turgut Güneş'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken; dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi'ndeki boş arazide hayvan otlatan çoban, köpeğinin eşelediği alanda ceset görüp polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, toprağa gömülü kişinin kayıp olarak aranan Turgut Güneş olduğunu belirledi. Ekipler, Güneş'in en son görüştüğü Rabia Ş. (36) ile eşi Ahmet Ş.'yi (42) şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Gözaltına alınan çift, Güneş'in boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Ahmet Ş., ilk ifadesinde; Turgut Güneş'in eşini sürekli rahatsız ettiğini, sosyal medyadan rahatsız edici mesajlar attığını, maktulü 27 Haziran'da Akşemsettin Mahallesi'ndeki evlerine çağırdıklarını, burada çıkan tartışma sonucu Güneş'i boğduklarını, ardından cesedi araçla Sulutaş Mahallesine götürüp, toprağa gömdüklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından evli çift, bugün adliyeye sevk edildi.