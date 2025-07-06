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        Konya'da orman yangını, kısa sürede söndürüldü

        KONYA'nın Ilgın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 20:50 Güncelleme: 06.07.2025 - 20:55
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        Konya'da orman yangını, kısa sürede söndürüldü
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        KONYA'nın Ilgın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Ilgın İlçesi Aşağıçiğil Mahallesi Karşıyaka mevkisinde saat 19.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, “Ekiplerimizin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde olası büyük bir felaketin önüne geçildi. Rabbim memleketimizi her türlü afetten korusun” dedi.

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