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        66'ncı Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, Koray Avcı konseriyle sona erdi

        AKŞEHİR'de 10 gün boyunca süren ve her yaştan binlerce kişinin katılımıyla adeta bayram havasında geçen 66'ncı Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, muhteşem bir finalle sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:10
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        66'ncı Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, Koray Avcı konseriyle sona erdi
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        AKŞEHİR'de 10 gün boyunca süren ve her yaştan binlerce kişinin katılımıyla adeta bayram havasında geçen 66'ncı Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, muhteşem bir finalle sona erdi. Şenliğin kapanış programında sahne alan sevilen sanatçı Koray Avcı, Akşehir Açık Hava Tiyatrosunu dolduran kalabalığa duygu dolu bir gece yaşattı.

        Konser öncesinde şenliğe katkı sunan sponsor firmaların yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketleri, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal ile Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Tarık Buğra birlikte sundu. Köksal, “Böylesine seçkin sanatçıları izlememizi sağlayan Akşehir'in iş ve ticaret dünyasının kıymetli temsilcilerine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

        Koray Avcı, sevilen eserlerini seslendirirken zaman zaman izleyicilerle sohbet etti, duygu dolu anlar yaşattı. Finalde Türk bayrağı açarak İzmir Marşı'nı seslendiren sanatçıya binlerce misafir eşlik etti. Böylece şenliğe yakışır bir veda gerçekleşti. Gecenin sonunda ise gökyüzünü aydınlatan devasa havai fişek gösterisi hem görsel bir şölen sundu hem de şenliğin coşkusunu zirveye taşıdı.

        Kapanış konuşmasında duygularını paylaşan Köksal, “Şenliğimiz boyunca Cumhuriyet Meydanı'nı, Gülmece Parkı'nı, Kilise Yolu'nu dolduran hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz, Akşehir'in kültür, sanat ve sosyal yaşam kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Dileğimiz, bu şenliklerin yıllar boyu sürmesi; 66 değil, 166, 266'ncı yıllarda da Nasreddin Hoca'nın memleketinde bayram tadında şenlikler yaşanmasıdır. Allah sağlıkla, huzurla yeniden görüşmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

        Gönüllerde iz bırakan şenlik, müzikle, kahkahayla, dostlukla dolu anılarla veda etti.

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