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        Konya'daki yangın kontrol altında; çocuğun çay demlemek için yaktığı ateşten çıkmış

        KONYA'nın Doğanhisar ilçesindeki orman yangını, 3'üncü günde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:05
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        Konya'daki yangın kontrol altında; çocuğun çay demlemek için yaktığı ateşten çıkmış
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        KONYA'nın Doğanhisar ilçesindeki orman yangını, 3’üncü günde kontrol altına alındı. Yangına, gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuğun, hayvan otlatırken, ormanın yaklaşık 50 metre yakınında çay demlemek için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirlendi.

        Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Davras mevkisinde pazartesi günü saat 11.00 sıralarında dağlık bölgedeki ormanda yangın çıktı. Valilik koordinasyonunda başta Orman Bölge Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri olmak üzere 476 personel ve 191 araç görevlendirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden 1 uçak ve 3 helikopter de havadan alevlere müdahale etti. Helikopterlerin yakıt ikmali ise 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan gerçekleştirildi. İlk gün 30 derecelik sıcaklık ve saatte 10 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle alevler, Ketenli Yaylası'na doğru ilerledi. Yangının 37üncü gününde alevler, Ketenli Yaylası sınırında kontrol altına alındı. Ekipler Davras ve Ketenli arasındaki ormanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların birkaç gün daha süreceği belirtildi.

        Yangına ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan 15 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. Hayvan otlatan çocuğun, ormanın yaklaşık 50 metre yakınında çay demlemek için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirlendi.

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