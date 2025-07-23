Evde çıkan yangında bedensel engelli öldü

Çay Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ömer Ölçer'in tek katlı müstakil evinde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini fark eden komşularının ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İçeri giren ekipler, Ömer Ölçer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenen Ölçer'in cesedi otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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