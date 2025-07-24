Konya'nın 2 bin 208 kişilik gönüllü itfaiyeci ordusu

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Gönüllü İtfaiyecilik Projesi, kırsal mahallelerde çıkan yangınlara ilk müdahalenin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlıyor. 31 ilçeye bağlı 615 kırsal mahallede toplam 2 bin 208 gönüllüye verilen su tankerleriyle, yangınların büyümeden söndürülmesi sağlanıyor. Adaköy Mahalle Muhtarı Talip Özmen, “Gönüllü itfaiyecilik bize çok büyük olanak sağladı. Yangınlarda itfaiye gelmeden önce ateşin önünü kesen bizleriz. 24 saat dolu tankerimizle bekliyoruz. Herhangi bir ihbarla hemen harekete geçiyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik Projesi ile çıkan yangınlara hızlı müdahale olanağı sağlanıyor. Proje kapsamında, bugüne kadar 31 ilçeye bağlı 615 kırsal mahallede toplam 2 bin 208 gönüllüye yangına ilk müdahale ve yangın tankeri kullanımı konularında eğitim verildi. Yangın anında hızlı müdahaleyi mümkün kılmak amacıyla traktörlere entegre edilebilen 3 ton kapasiteli 615 yangın söndürme su tankeri de mahallelere teslim edildi. Eğitim alan gönüllü itfaiyeciler, teslim edilen tankerler ile bugüne kadar 7 bin 390 yangına müdahale etti.