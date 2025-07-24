Yargıtay'dan 7 kişiyi öldüren sanığa verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbete onama

KONYA'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'a (36) verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 30 Temmuz 2021 yılında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos 2021'de özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

DİĞER 10 SANIĞA BERAAT

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Altun, 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'Mala zarar vermek’ten 4, 'Konut dokunulmazlığı ihlali’nden 4, 'Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olaya ilişkin diğer 10 sanık hakkında da 'Azmettirme' suçundun beraat kararı verdi.