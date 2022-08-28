Konya'da traktörün altında kalan eski muhtar yaşamını yitirdi

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KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ilçesinde traktörün altında kalan eski muhtar yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Delimahmutlu Mahallesi önceki dönem muhtarı Durmuş Köksal (53), İkindi saatlerinde Yassıkaya, Delimahmutlu Mahallesi yol ayrımı mevkiinde saman yükleme alanına 01 FT 581 plakalı traktörünü park etti.

Bir anda traktörünün rampa aşağı hareket ettiğini fark eden Köksal, traktörünü durdurmak için hareket halindeki traktöre binmek istedi. Bu sırada traktör ve römork tekerleri altında kalan Köksal ağır yaralandı.

Bölgeye jandarma, Belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köksal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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