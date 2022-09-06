Derebucak'taki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı turizme kazandırılacak

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KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük doğal tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün en önemli su kaynaklarından biri olan Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nın yöre turizmine kazandırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Derebucak Belediyesi işbirliği ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, Yapı İşler Kontrol Daire Başkanı Fatih Özabalı, İtfaiye DaireSİ Başkanı Cevdet İşbitirici baraj havzasında yürütülen inceleme ve keşif çalışmalarına katıldı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Büyükşehir Belediyesi Turizm A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Sorgun ve Konbeltaş A.Ş. Genel Müdürü Abdurrahim Sönmezler'in de eşlik ettiği çalışmada, baraj havzasının tekne gezisine açılabilmesi için iskele yapılabilecek alanlar tespit edildi.

Kısa, Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nın bölgenin turizme kazandırılması noktasında yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Tek kelime ile muhteşem olan havzamızı turizme kazandırmak adına çalışmalarımız devam etmektedir. Doğanın kalbi olarak nitelendirdiğimiz bölgemiz yeşil ve mavinin buluştuğu Türkiye'nin ender cennet köşelerinden birisidir. Bu noktada çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz." dedi.​​​​​​​



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