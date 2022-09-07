Konya'da Kayasu Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımı tamamlandı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesince, Akören ilçesine kazandırılan Kayasu Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımının tamamlandığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Akören Kayasu, Meram Çukurçimen ve Yeşiltekke mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtıldıktan sonra tarımsal amaçlı kullanım için May Barajı'na deşarj edileceğini belirtti.

Atık suların arıtılması için gerekli çalışmalara başlandığını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Akören ilçesi Kayasu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan tesisin kapasitesi 400 metreküp. Atık sular biyolojik olarak arıtıldıktan sonra tarımsal sulama amaçlı kullanılabilecek. Tesiste koku giderim ünitesi de mevcut. Tesisin yapılmasıyla May Barajı'nın korunmasına da hizmet edecek."

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2014'de devri alınan Akören merkeze hizmet veren atık su arıtma tesisinin faaliyetine devam ettiği bildirildi.

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