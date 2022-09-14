Konya Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına devam ediyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Akören'e kazandıracağı 32,4 kilometre yolun 19,4 kilometrelik bölümünü tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programı kapsamında Akören ilçesine 32,4 kilometre mahalle yolu kazandırıyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede sorumluluk alanlarında bulunan mahalle yollarında kaliteyi ve konforu yükseltemeye devam ettiklerini belirtti.

Altay, kent genelinde bu yıl 600 kilometreden fazla mahalle yolu çalışması yapacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yol yatırım seferberliğimiz sürüyor. Bu kapsamda Akören ilçemize bağlı Dutlu Mahalle Yolu, Orhaniye-Kavak ve Akören-Bozkır Bağyurdu arasında toplamda 19,4 kilometrelik mahalle yolunu tamamladık. Yine aynı bölgede 13 kilometrelik bir yol çalışması daha yürütüyoruz. İnşallah kalan kısmı da en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 22 milyon liraya mal olacak yolların Konya'mız ve Akören'imiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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