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Konya'da ilçe belediye başkanını darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı

AA

Konya'da ilçe belediye başkanını darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı, tartıştıkları kahvehanede darbeden 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Akbuğa, dün akşam saatlerinde ilçedeki kahvehanede bulunduğu sırada, yanına gelen 5 kişi ile belediye tarafından gerçekleştirilen ihaleyle ilgili tartışma yaşadı.

Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, Başkan Akbuğa'yı darbetti. Akşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılan Akbuğa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler G.B, İ.B, D.B, Y.U. ve S.U, emniyetteki işlemlerinin ardından Akşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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