Derebucak'a 13,4 kilometre mahalle yolu yaptı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl içinde Derebucak ilçesine 13,4 kilometre mahalle yolu yaptığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2022 yatırım programı kapsamında belediyenin sorumluluk alanındaki mahalle yollarında standardı yükseltmek için çalıştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 31 ilçede yürüttükleri altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Konyalılara en güzel şekilde hizmet vermeyi amaçladıklarını söylediği ifade edildi.

2022 yılında Konya genelinde 600 kilometrenin üzerinde mahalle yolu çalışması sürdürdüklerini belirten Altay'ın, "Bu doğrultuda programa aldığımız Derebucak'taki 3 kilometrelik Durak-Uğurlu, 5 kilometrelik Gencek-Huğlu, 1 kilometrelik Uğurlu ile 4,4 kilometrelik Pınarbaşı mahalle yollarında çalışmalarımız tamamlandı. İlçeye kazandırdığımız toplam 13,4 kilometrelik mahalle yollarının maliyeti 12 milyon 730 bin lirayı buluyor. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.