TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da istişare toplantısında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da istişare toplantısında konuştu:

AA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da istişare toplantısında konuştu:

KONYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yarım kalan rüyamıza 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber TOGG'un fabrikasını açarak ulaşmış oluyoruz inşallah. Allah, hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Hisarcıklıoğlu, bir otelde düzenlenen, Konya Oda ve Borsa Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin 60 yıl önce yarım kalan yerli otomobil hayali olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Genel Kurulu'nda çağrısıyla yerli otomobil girişiminde yer aldıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Yarım kalan rüyamıza 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber TOGG'un fabrikasını açarak ulaşmış oluyoruz inşallah. Allah, hayırlı uğurlu etsin. Bu fabrika şahsımın değil sizin eseriniz. Buradaki her üretilecek başarı hikayesi sizin, başarısızlık varsa o da benimdir. Allah nasip ederse mart ayında Konya'da TOGG'u hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

- TOBB'un eğitime desteği sürecek

Hisarcıklıoğlu, 81 ile eğitim tesisi kazandırdıklarını belirterek, "Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Doğanhisar, Ereğli, Ilgın, Karapınar ve Seydişehir ilçelerinde de Türkiye Odalar ve Borsalar olarak birer okul yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokolümüzü imzaladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın tespit ettiği ilçelerimizin neye ihtiyacı varsa yapılacak. Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Bir ve beraber olunca Allah, rahmetini ve bereketi veriyor." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemiz gıda krizi yaşamamıştır"

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de toplantının önemine işaret ederek, "Gayretlerinizle sektörlerimiz üretimini sürdürmüş, ülkemiz gıda krizi yaşamamıştır. Bu başarı; devletimizin, üretimden, istihdamdan, yatırımdan yana tavır alan üreticilerimizin, özel sektörünündür. Sektörümüzün önünün açacak, ülkemizi tarımsal üretim ve ticaretinde ileriye taşıyacak sorunlarımız elbette bitmedi. Bunları da devamlı dile getiriyor, çözüm sağlamak için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise her türlü zorlukta birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi her şeye rağmen, her türlü zorluğa göğüs gererek büyümeye devam ediyor. Bunda Türk özel sektörünün büyük payı bulunmaktadır. Özel sektörümüzün yaşadığı her türlü sorunu çok hızlı bir şekilde ekonomi yönetimine iletmeniz ve çok büyük bir oranda çözüm üretilmesi özel sektörümüzün durmadan yolunda devam etmesini sağlamaktadır."

- "Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren şehirleri arasındayız"

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de güçlü sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldiklerini anlattı.

Kentin 26 ana sektör ve 80'in üzerinde alt sektörde güçlü sanayi alt yapısıyla Türkiye'nin lider şehirleri arasında yer aldığına işaret eden Kütükcü, şöyle konuştu:

"Konya'mız bugün Türkiye’nin makine ve savunma sanayisinde 4. otomotivde ise 7. büyük ihracatçıdır. Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren şehirleri arasındayız. Yine marka, faydalı model, patent ve tasarımda da lider şehirler arasındayız. 2021 yılı verilerine göre faydalı modelde Türkiye'de 5, marka tescilinde 6, tasarım başvurusunda 7, patentte ise 9'ıncı sıradayız. Yani üretiyoruz, ticaret yapıyoruz, marka değerimizi de her geçen gün artırıyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da hafif ticari araç, direğe çarptı; sürücü ve eşi öldü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç, direğe çarptı; sürücü ve ...
Meram Belediye Başkanı Kavuş, vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Meram Belediye Başkanı Kavuş, vatandaşlarla buluştu
Konya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari ...
Konya'da sezonun son üzümleri sergi altında kurutuluyor
YEREL HABERLER Konya'da sezonun son üzümleri sergi altında ...
Konya kültürü, "İstanbul Konya Günleri"nde tanıtılacak
YEREL HABERLER Konya kültürü, "İstanbul Konya Günleri"nde ...
Azerbaycanlı öğrenciler Konya'da 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı
YEREL HABERLER Azerbaycanlı öğrenciler Konya'da 2. Karabağ Savaşı ...
Konya'da polise mukavemette bulunan firari şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da polise mukavemette bulunan firari şüpheli ...
Konya'da polis çeşitli suçlardan aranan 16 firariyi yakaladı
YEREL HABERLER Konya'da polis çeşitli suçlardan aranan 16 firariyi ...
Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın okul ziyaretleri
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın okul ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konya Büyükşehir Belediye ...
Konya'da bir kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da bir kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan ...
Boşanma aşamasındaki karısını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki karısını öldürdüğü öne sürülen ...
Selçuk Üniversitesi'nde iklim değişikliği konulu iki kongre başladı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi'nde iklim değişikliği konulu iki ...
Hollandalı turistler Meke Gölü'nde mola verdi
YEREL HABERLER Hollandalı turistler Meke Gölü'nde mola verdi
Konya'da gurbetçinin evinin garajından hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da gurbetçinin evinin garajından hırsızlık ...
Karapınar'da mısır tarlasında 35 kök Hint kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Karapınar'da mısır tarlasında 35 kök Hint kenevir ele ...
(ÖZEL) Hiperaktif olduğu için başladığı spor hayatında Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hiperaktif olduğu için başladığı spor ...
OSEG Konferansları Ödül Töreni
YEREL HABERLER OSEG Konferansları Ödül Töreni
Hisarcıklıoğlu: Mart ayında TOGG arabasını hep beraber göreceğiz (2)
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: Mart ayında TOGG arabasını hep ...
Konya'da tezgahında çalışan işçiyi öldüren balıkçıya müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Konya'da tezgahında çalışan işçiyi öldüren balıkçıya ...
Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldüren iki sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü ...
Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, Ilgın Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, Ilgın Millet ...
Konya'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.