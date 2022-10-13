Konya'da aracını sıkıştırdığı husumetlisinin ölümüne neden olan sanık hakim karşısında

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KONYA (AA) - Konya'da husumetlisinin aracını sıkıştırmasıyla, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına yol açtığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mustafa K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mustafa K. olayda öldürme kastıyla hareket etmediğini, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

Olay günü yanında çalışan işçilere yemek götürmek üzere yola çıktığını aktaran Mustafa K, "Maktul de ailesiyle başka bir yere gitmek için yoldaymış. Tesadüfen yolda karşılaştık. Ben maktulün aracını sıkıştırmadım. Keşke böyle bir olay olmasaydı." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanığın eyleminin açık bir şekilde "kasten öldürme" olduğunu savunarak, tanık anlatımlarının da sanığın kastını ortaya koyduğunu kaydetti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.B. tarafları tanımadığını belirterek, "Olay anında başka bir araçla yolda seyir halindeydik. Ben sanığın ve maktulün araçlarını yan yana gördüm. Yeşil araç, beyaz aracı sağa doğru sıkıştırdı, önüne kırdı. Beyaz araç da şarampole doğru kaçtı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Derbent ilçesinde Bünyamin Öz (38) idaresindeki 42 AAD 039 plakalı otomobil, 30 Mayıs'ta Değiş Mahallesi'nde, iddiaya göre Mustafa K. (51) idaresindeki otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti. Öz, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki eşi Emine Öz (37) ile 3 çocuğu da yaralanmıştı.

Kazanın, hayatını kaybeden Öz'ün seyir halindeyken cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

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