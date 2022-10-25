Derebucak ilçesinde çıkan yangında ev küle döndü

KONYA (AA) - Konya’nın Derebucak ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Göynem Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin evi tamamen sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına nezaret eden Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yangın çıkan evin taş bir bina ancak içerisinde ikamet edilmeyen bir yapı olduğunu belirterek, "Yangın esnasında da içeride çok şükür kimse yoktu. Yangının çıkış nedenini henüz bilmiyoruz, araştırıyoruz. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve belediye ekiplerimizin çabasıyla alevler söndürüldü. Ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Tek tesellimiz olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmaması ve alevlerin yakınındaki binalara sıçramadan kontrol altına alınmasıdır. " dedi.

Yangın sonrası enkaza dönen evden geriye kalanları belediye ekipleri iş makineleriyle kaldırdı.



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