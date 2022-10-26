Konya'da tıra arkadan çarpan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ferhat Y. (42) idaresindeki 01 AJE 41 plakalı otomobil, Adana-Konya kara yolu Akören Mahallesi mevkisinde, Selami K. (41) yönetimindeki 42 L 4310 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Berat Y. (9) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Katibe (55), Özlem (32) ve Ecrin Y. (11), Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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