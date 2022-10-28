Hüyük'te hatıra ormanına fidan dikildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer ile ilçe protokolü, Doğanhisar yolunda bulunan Atatürk Hatıra Ormanı'nda bir araya geldi.

Burada, Çimer, ilçe protokolü ve öğrenciler, hatıra ormanına fidan dikti.

Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anıt alanında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene, Çimer, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, muhtarlar ile gaziler katıldı.

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