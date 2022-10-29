Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu, Halkapınar, Seydişehir, Yalıhüyük, Beyşehir ve Bozkır ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Kulu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı Kaymakam Ramazan Polat'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Kulu Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Polat, Cumhuriyet'in 99. yılını kutladı.

Öğrencilerin hazırlayıp sunduğu şiir, türkü dinletileriyle program sona erdi.

- Halkapınar

Halkapınar'da Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Hamza Selçuk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Hizmetler Salonu'nda devam eden programda Kaymakam Selçuk, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Program, halk oyunları gösterisi, şiirler ve türkülerin okunmasının ardından tamamlandı.

- Seydişehir

Seydişehir'de de tören Kaymakam Deniz Pişkin'in, makamında tebriklerin kabulüyle başladı.

Milli İrade Meydanı'nda devam eden törene Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcı Kadir Yalçın Özkubat, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muharip gaziler, şehit yakınları, öğrenciler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Pişkin, günün anlam ve önemi belirten konuşmasıyla devam etti.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli gösterilerin ardından düzenlenen resmigeçit töreniyle program sona erdi.

- Yalıhüyük

Yalıhüyük Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Kaymakam Yazıcı, millet egemenliğiyle taçlanan bu kutlu günün, köklerinin şanlı ve derin bir geçmişe dayanan milli şuurun neticesi olduğunu söyledi.

Öğrencilerin şiir ve marş okumasının ardından halk oyunları gösterilerinin ardından program tamamlandı.

- Beyşehir

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'ın, tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalar, Beyşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Akpınar, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirleri okundu, halk oyunları gösterisi sunulmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, kurum amirleri, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bozkır

Bozkır'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anıt Meydanı'nda etkinliklerle kutlandı.

Kaymakam Tolga Turan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Geçit töreninin ardından program tamamlandı.

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