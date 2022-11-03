Konya'da mağarada dinamit patlaması sonucu 1 kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Taşkent ilçesinde define aradıkları öne sürülen 3 kişiden 1'i dinamit patlaması nedeniyle hayatını kaybetti.

İddiaya göre, R.K. (49), E.Ü. (46) ve İ.U. (36), İncepınar Mahallesi Mernek Yaylası'ndaki mağarada define ararken dinamit patladı.

Patlamada, R.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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