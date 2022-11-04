Yalıhüyük'te Belediye Başkanı Koçer'in eşinin anne ve babası için mevlit okutuldu

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KONYA (AA) - Yalıhüyük'te Belediye Başkanı Hasan Koçer'in eşin anne ve babası için mevlit okutuldu.

Merkez Cami'sinde okutulan mevlit sonrası yemek ikramında bulunuldu.

Mevlit programına, İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve Yönetimi, Yalıhüyük AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin ve ilçe halkı katıldı.

Başkan Koçer, mevlit programına katılanlara teşekkür etti.



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