Derebucak'ta köy yaşam merkezi hizmette

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KONYA (AA) - Derebucak ilçesinde oluşturulan köy yaşam merkezi hizmet vermeye başladı.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Türkiye'nin dört bir yanında köylerin kalbi olacak yaşam merkezleri inşa edilmeye başlandığının kamuoyuna duyurulmasının ardından Derebucak'ta da bu noktada harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede Durak Ömer Akkanat Köy Yaşam Merkezi Projesi ile anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda dönüşüm sağlanarak öğrenciler ve halkın hizmetine sunulduğu kaydedilerek, "Köy yaşam merkezimizde emeği geçen ilçe kaymakamımıza, ilçe belediye başkanımıza ve il milli eğitim müdürümüz ile emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

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