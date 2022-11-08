Konya'da yurt binasının çökmesine ilişkin davanın sanıkları yeniden yargılanıyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde, yurt binasının çökmesi sonucu 18 kişinin ölmesiyle ilgili davanın sanıklarının yeniden yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar İ.Y, A.T, İ.Y, İ.B, A.B. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuksuz sanık İ.Y, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verilmesini talep ederek, önceki savunmalarını tekrarladı.

Diğer sanık A.T. ise bozma ilamına direnilmesini ve hakkındaki beraat kararının yeniden verilmesini talep etti.

Katılan vekili Avukat Hakkı Ünalmış da davanın 14 yıldır devam ettiğini, bu süreçte çocuklarını kaybeden müvekkillerinin mağdur olduğunu söyledi.

Söz konusu yurdun faaliyetlerini organize eden dernek yöneticilerinin olay sonrası mağdur ailelerin bazılarına çeşitli vaatlerde bulunduğunu iddia eden Ünalmış, böylece ailelerin şikayetçi olmalarının önüne geçildiğini ileri sürdü.

Ünalmış, “Ancak benim müvekkillerim her şeye rağmen bu sanıklar yönünden şikayetçi olmuştur. Söz konusu tüp şirketinin asıl sorumlusu olan kişilerin yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu kişiler hakkında yargılama yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, patlamaya sebep olan tüpün şirketine yazılan müzekkere cevabının beklenilmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde, 1 Ağustos 2008'de, kız öğrencilerin kaldığı yurt binası, sıkışan gazın patlaması nedeniyle çökmüş, faciada 18 kişi ölmüş, 27 kişi yaralanmıştı.

Konya Valiliğince görevlendirilen komisyonun Valilik makamına teslim ettiği raporda, "gaz sisteminin kurulmasında standarda uyulmadığının anlaşıldığı" ve "çöken yurt binasında Kuran kursu verildiğine dair herhangi bir bilgi ve belge tespit edilemediği" belirtilmişti.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" iddiasıyla açılan davanın karar duruşmasında, yargılanan 11 sanıktan yurt müdürü 10 yıl, iki sanık da 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıkların beraatine karar verilmişti.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Şubat 2017'de görülen duruşmada, verilen karara yapılan itiraz üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 5 yıl süren incelemesi tamamlanmış, Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

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