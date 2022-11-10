Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Halkapınar, Yalıhüyük, Hüyük, Güneysınır ve Akşehir ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Kulu'da, program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Murat Ünver'in çelenk bırakmasıyla başladı.

Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, Kulu Belediyesi Kültür Merkezi'nde, şiir, tiyatro ve oratoryo gösterilerinin ardından sona erdi.

- Beyşehir

Beyşehir'de Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunurken bayraklar yarıya indirildi.

Program, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklerin ardından sona erdi.

- Bozkır

Bozkır ilçesinde de program Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve siyasi parti çelenklerinin konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bozkır Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Etkinlik öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro gösterisinin ardından sona erdi.

- Seydişehir

Seydişehir'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Belediye Düğün Salonu'nda devam eden programda öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.

- Halkapınar

Halkapınar'da da Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda, Kaymakam Hamza Selçuk ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Hizmetler Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Program öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi, slayt sunumları ve şiir okunmasıyla tamamlandı.

- Yalıhüyük

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Yalıhüyük Anadolu Lisesi'nde devam eden programda ise öğrenciler şiir okudu, oratoryo gösterisi yaptı.

Program, Atatürk Haftası nedeniyle açılan serginin Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve protokol üyelerinin ziyaret etmesiyle sona erdi.

- Hüyük

Hüyük'te programlar Anıt Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonu'nda devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, tiyatro gösterisi yaptı.

- Güneysınır

Güneysınır'da program Anıt Meydan'da Atatürk Anıtı'na Kaymakam Osman Sarı ile Belediye Başkanı Ahmet Demir'in çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program, Kültür Merkezi'nde öğrencilerin etkinlikleriyle sona erdi.

- Akşehir

Akşehir'de programlar, Atatürk Anıtı'na ilçe protokolünün çelenklerinin sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Kültür Merkezi'nde devam eden program, öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo gösterilerinin ardından tamamlandı.









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