Güneysınır'da çilek hasadı sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde çilek hasadı devam ediyor.

Göksu bölgesinin iklim şartları ve verimli toprak yapısı nedeniyle tadı, kokusu, dayanıklılığı, kendine has aroması ve lezzetiyle Sarıhacı çileği büyük rağbet görüyor.

Çilek üreticisi olan aynı zamanda mahallenin muhtarı Lokman Taş, mahallede üreticilerin son zamanlarda çilek üretimine yoğunluk verdiğini söyledi.

Sarıhacı çileğinin tadı ile rağbet gördüğünü dile getiren Taş, "Çilek, Göksu bölgesinin ılıman iklim şartları nedeniyle kendine has aroması ve dayanıklılığı ile eşsiz bir lezzete sahip. Çilek üretimi mahalle halkına ekonomik yönden büyük katkı sağlıyor. Mahallede hayvancılık yapan kalmadı. Çileğe yöneldik. Bu konuda bizlere Konya Büyükşehir Belediyesi, Güneysınır Belediyesi ve diğer kurumlar destek sağlıyorlar." dedi.

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