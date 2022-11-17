Nijerya heyeti Altınekin ilçesini ziyaret etti

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KONYA (AA) - Nijerya'dan gelen bir heyet Altınekin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Nijerya Merkez Bankası (CBN) öncülüğünde, Tarımsal Kredi Garanti Planlama Fonu (ACGSF) ve yetkililerinden oluşan heyet, Türkiye çalışma turu kapsamında, Altınekin’de bulunan Anadolu Birlik Holdinge ait Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş. tohum ve ayçiçeği yağı fabrikasını ziyaret etti.

Tarım ve kırsal kalkınma alanında Türkiye'yi model ülke olarak belirleyerek ziyarete gelen Nijerya heyet üyelerine, üretim aşamaları ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Misafir heyete Beta Ziraat ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer tarafından plaket taktim edildi.

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