Taşkent'te öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya’nın Taşkent ilçesinde Kaymakamlık tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Taşkent Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mehmet Arsoy, turnuvayı öğretmenlere verdikleri değerin bir göstergesi olarak düzenlediklerini söyledi.

Takımların dostluk ve kaynaşma içerisinde mücadele edeceğinden şüphe duymadığını belirten Arsoy, "Amacımız ilçemizde sosyal aktivitenin geliştirilmesi, öğretmenlerimizin sportif faaliyetlerini sürdürebilmesidir. Bu kapsamda düzenlediğimiz turnuvanın kazananı dostluk olsun. Sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Turnuva, Taşkent Çok Programlı Lisesi ile Çetmi Ortaokulu öğretmenleri arasında yapılan maç ile başladı.

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