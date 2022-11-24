Hadim'de kan bağışı kampanyası

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KONYA (AA) - Konya'nın Hadim ilçesinde Türk Kızılay Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Türk Kızılay Derneği Hadim İlçe Temsilcisi Saffet Duran, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda kan stoklarının azalmaya başladığı yönünde bilgiler aldıklarını söyledi.

Bunun üzerine Türkiye Kızılay Derneği olarak kan bağışı kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini belirten Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Gösterilen bu ilgi bizleri mutlu etti. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına katılım ve bağışlarıyla destek veren tüm hemşerilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizin ve Kızılay'ımızın kan stoklarının yükselmesine sundukları katkılar için çok teşekkür ediyoruz."



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