Konya'nın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu, Yalıhüyük, Bozkır, Halkapınar ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu'daki program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan'ın Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam eden programda, günün önem ve anlamını belirten konuşma yapıldı. Öğretmen konulu şiirler, oratoryo, tiyatro gösterilerin yer aldığı kutlamada, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilmesi ve anı yarışmasında derece alan öğretmenlere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

- Yalıhüyük

Yalıhüyük'teki etkinlikler İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Genç'in Atatürk Büstüne çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Kutlamalar Yalıhüyük Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

İlçeye yeni atanan öğretmenlerin yemin töreninin gerçekleştiği programda Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer yemin eden öğretmenlere plaket verdi.

Öğrencilerin müzikli gösterileri ile devam eden program okul bahçesinde toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

- Bozkır

Bozkır Anıt Meydanındaki programda ise İIçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler Bozkır Belediyesi Toplantı salonunda devam etti.

- Karapınar

Karapınar'da kutlamalar Cumhuriyet Meydanı Anıt Alanında, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Karapınar Kültür Merkezinde devam eden kutlamalar Meke Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı şiir dinletisi, video gösterimi ve Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosunun hazırladığı müzik dinletisiyle sona erdi.

- Halkapınar

Halkapınar'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gün dolayısıyla Halkapınar Hükumet Konağı önünde Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Arslan çelenk sundu.

Töreninin ardından Halkapınar Gençlik Merkezi tiyatro salonunda, Arif Arık Çok Programlı Anadolu lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan kutlama programı düzenlendi.

Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, "Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Hayatı" isimli tiyatro oyunu, öğretmemenler korosu, şiir, slayt ve video gösterimi yapıldı.



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