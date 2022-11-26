Konya'daki Toplu Açılış Töreni

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KONYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya'nın Altınekin, Emirgazi, Yunak, Tuzlukçu ve Hadim ilçeleri doğal gaz arz törenine katıldı.

Dönmez, ilk olarak Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere'yi makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"ne Altınekin'den bağlanan Dönmez, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve ilçe belediye başkanlarıyla doğal gaz meşalesini ateşledi.

Törenin ardından Bakan Dönmez ilçe esnafıyla görüştü.

Dönmez daha sonra doğal gaz bağlanan Mehmet ile Ümran Öz'ün evini ziyaret etti.

Ev sahiplerinin doğal gazdan memnun olup olmadığını soran Dönmez, ev halkıyla bir süre sohbet etti.





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