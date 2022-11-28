Şarkıcı Tuğba Özay'dan Konya'daki hayvan barınağına ziyaret

KONYA (AA) - Eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay, Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkez Meram ilçesindeki Sefaköy Mahallesi'nde bulunan barınağa gelen Özay ile beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Özay, merkeze çok ciddi emek verildiğini gördüğünü söyledi.

Yaşanan olayın affının olmadığını ancak merkezdeki çalışmaların da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Özay, "Birkaç kendini bilmezin yaptığı şey tabii ki bu kadar emeğe mal edilmemeli." diye konuştu.

Özay, barınakla ilgili çok kirli bilgilerin döndüğünü, bunun da kaosa neden olabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada gerçekten gönülden hareket eden hayvansever kardeşlerimiz var. Kurunun yanında yaşın yanmaması gerekiyor. Onlar da çok üzgün, ben bunu gördüm. Hayvanseverlere de sesleniyorum, hayvanları alıyorsunuz sonra sokağa bırakıyorsunuz. Burada kim gerçek hayvansever o da tartışılır. 'Çok şeyin değişmesi lazım' diye düşünüyorum. Burada gördüğüm kadarıyla hayvanlar en iyi şekilde korunmaya çalışılıyor. O görüntüler çok korkunçtu, affedilir yanı yok. Buradaki arkadaşlar da zaten aynı şeyi dile getiriyor."

Özay, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesinin yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede kullanılan hayvan ambulansı "Canbulan"ı inceledi. Özay, Canbulan'ı çok beğendiğini ifade etti.

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