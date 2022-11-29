Cihanbeyli Belediye Başkanı Kale'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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KONYA (AA) - Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Konya ziyaretinde Cihanbeyli'ye içme suyu müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kale yaptığı yazılı açıklamada, ilçede daha önce hayal bile edilemeyen bir projenin daha önümüzdeki süreçte hayata geçeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Cihanbeyli olmak üzere Kulu ve Altınekin ilçelerine içme suyu müjdesi verdiğini hatırlatan Kale şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden beri bu konuyu sık sık gündeme getiriyorduk. Sorunun 2022'de daha da artması üzerine hassas bir çalışma gerçekleştirdik. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da sorunun çözümü noktasında büyük gayret gösterdi. Son noktayı da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan koyarak milyarlarca liralık dev yatırımın müjdesini bizlere verdi ve bölgemizi sevince boğdu. İnşallah başta Cihanbeyli'miz olmak üzere Altınekin ve Kulu'da Mavi Tünel'den gelen doğal kaynak suyu en kısa sürede musluklardan akmaya başlayacak."



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