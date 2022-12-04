Konya'da amatör futbolcuların bulunduğu otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'da deplasmana giden Huğluspor Futbol Kulübü futbolcularının olduğu otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Antrenör Lütfü Güney idaresindeki 42 EFK 47 plakalı otomobil, Konya-Akören kara yolu Hatunsaray kavşağında Hasan Hüseyin K. yönetimindeki 34 VM 0372 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada her iki sürücüyle otomobildeki futbolcular, Emre Yıldız, Talip Yaşar ve Burak Dilim yaralandı.

Yaralılar, Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kazayı haber alan Huğluspor Kulübü yönetici ve futbolcuları da olay yerine geldi.

Konya Amatör Küme 100. Yıl Süper Grup'ta Aktören Kültürspor ile oynanacak maç da ileri bir tarihe ertelendi.

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