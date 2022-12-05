Yerköprü Şelalesi çevre düzenlemeleriyle yeni çehresine kavuştu

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KONYA (AA) - Konya kent merkezine 100 kilometre mesafedeki Aladağ bölgesinde, Göksu Nehri üzerinde bulunan Yerköprü Şelalesi, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yerli ve yabancı turistler için hazırlandı.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hadim Yerköprü Şelalesi ve Çevresi Peyzaj Projesi 3. etap çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden olan Yerköprü (Göksu) Şelalesi'ni turizme kazandırmak ve ziyaretçi güvenliğini sağlamak adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda Yerköprü Şelalesi'nde bir peyzaj ve çevre düzenleme çalışması sürdürdüklerini aktaran Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Şelale ve etrafında yaptığımız üçüncü etap çalışmaları kapsamında 200 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu, giriş, restoran, yöresel ürün satış alanı ve otoparkı hayata geçirdik. Ayrıca köprünün renovasyonunu yaptık. Artık ahşap yürüyüş yolu ile başta bedensel engelli kardeşlerimiz olmak üzere tüm ziyaretçilerimiz şelaleyi daha yakından görebilecek. Bölgeyi çok sayıda yerli ve yabancı turistin rahat bir şekilde ziyaret edebileceği hale getirdik. Konya'nın simgelerinden biri durumuna gelen şelalede çevre düzenleme çalışmaları esnasında bölgenin doğal yapısının da korunmasına büyük önem verdik. Ülke turizmine katkı sağlayacak farklı bir güzellik ortaya çıktığını düşünüyorum. Buraya gelenler her anlamda çok güzel bir mekanı ziyaret etmiş olacak. Şelaleyi görmek için yalnızca Konyalıları değil, tüm Türkiye’yi buraya bekliyoruz. Projenin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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