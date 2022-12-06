Altınekin'de Ziraat Odası seçimleri yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde Ziraat Odası delege seçimleri gerçekleştirildi.

20 mahallede yapılan seçimlerde, 21 asıl, 12 yedek delege seçildi.

Oda Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, Merkez Ölmez Mahallesi'nden tekrar delege oldu.

Şubatta da delegelerin, başkan belirlemek için seçime gideceği bildirildi.

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