Altınekin'de su şebekeleri yenileniyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde KOSKİ tarafından su şebeke ıslah çalışmaları sürdürülüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı KOSKİ Altınekin Şubesi'nden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ölmez ve Kale mahallerinde toplam 22 kilometrelik su şebekesi yenileme işinin ilk etabı bu yıl içinde tamamlanacak.

1970'li yıllardan kalan, eskiyen, arıza veren borular tamamen değiştirilecek.

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