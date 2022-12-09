Altınekin'de kültürel sergi etkinliği düzenlendi

KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde Benim Şehrim Benim Kültürüm Kültürel Ögelerim Sergisi etkinliği yapıldı.
Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'ndaki öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla Benim Şehrim Benim Kültürüm Kültürel Ögelerim Sergisi açıldı.
İlçe Kaymakamı Yasin Mert, Belediye Başkanı Muharrem Dere ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Susam’ın açılışını yaptığı sergide, bölgenin ve şehrin kültürünü yansıtan yöresel lezzetler, mutfak eşyaları, gündelik eşyalar, kişisel bakım eşyaları, düğün kına kıyafetleri, halılar, kilimler, tarım aletleri ve aydınlatma araçları yer aldı.
Etkinlikte, Nasreddin Hoca fıkraları anlatıldı, yöresel asker uğurlaması, kına gecesi, düğün, orta oyun etkinlileri izlendi.