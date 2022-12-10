Hüyük'te şehit Oğuzhan Duyar kabri başında anıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde şehit Oğuzhan Duyar, kabri başında anıldı.

İstanbul'da 2016 yılında bombalı saldırıda şehit olan Oğuzhan Duyar, şehadet gününde ailesi ve ilçe protokolü Göçeri Mahallesi'nde bir araya geldi.

Burada şehit babası Metin Duyar, Hüyük İlçe kaymakamı Hasan Çimer, Doğanhisar Kaymakamı İslam Timur ve güvenlik güçleri, mezar başında dua etti.

Öte yandan, belediye ekipleri de şehitlikte, çevre temizliği ve bakımı yaptı.

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