Konya Büyükşehir Belediyesi'nin lavanta fidesi desteği devam ediyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır'da alternatif ürün olarak örnek ekimi yapılan lavanta bahçeleri, ürün vermeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak amacıyla tarımsal desteklerin artarak devam ettiğini belirtti.

Güneysınır ilçesini lavantanın üretim merkezi yapma hedefiyle çalıştıklarını anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Tıbbi Aromatik Bitkiler Damıtma Tesisi'nin bölgeye kazandırılması ile artan hammadde ihtiyacının karşılanması, bölge çiftçisinin daha fazla alandan gelir elde etmesi, sulanamayan kurak ve atıl arazilerin tarıma ve ekonomiye kazandırılması amacıyla lavanta üretiminin daha fazla alana yayılmasını arzuluyoruz. Susuz tarım yöntemiyle yaptığımız çalışmalar kapsamda üreticilerimize sadece 2022 yılında 191 bin 500 adet lavanta fidesi desteğinde bulunduk. Proje başlangıcından itibaren şu ana kadar toplam bin 593 dekar alan ekilmek üzere 1 milyon 911 bin 600 adet fide dağıtımında bulunduk."

Altay, Ereğli İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Bölümü'nde kullanılmak üzere 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yüzde 100 hibe ile 15 bin adet lavanta fidesi verildiğini belirtti.



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