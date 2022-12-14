Altınekin'de el sanatları kursuna katılan 2 kadın kendi iş yerlerini açtı

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KONYA (AA) - Altınekin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Akıncılar Mahallesinde açılan el sanatları kursuna katılan 2 kadın kendi iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadı.



Altınekin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Candan, ustalık belgelerini alarak iş yeri açan Havva Ateş ve Şerife Ateş'i ziyaret etti.



Sanatsal, kültürel ve hobi kursları dışında mesleki ve teknik eğitim alanında da kurslar açtıklarını ifade eden Candan, "Özellikle hanım kardeşlerimiz el sanatları ve giyim alanlarında kursları tamamlıyor ve ilçemizde kadın istihdamına dönük hareketlilik artıyor. Bu anlamda kadın kursiyerlerimizin hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. Songül Eren hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamda istihdam hedefi çıtamızı daha da yükselteceğiz. Altınekin Halk Eğitimi Merkezi olarak kursiyerlerimize istihdam olanağı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.



Havva Ateş ve Şerife Ateş de yaklaşık 1,5 yıllık eğitim sonunda ustalık belgesi aldıklarını, meslek sahibi olduklarını söyledi.

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