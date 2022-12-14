Halkapınar'da "Köy Yaşam Merkezleri" projesi hayata geçti

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KONYA (AA) - Halkapınar'da atıl durumdaki Seydifakılı İlkokulu, Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülerek öğrenci ve velirlere hizmet vermeye başladı.



Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Arslan, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında Seydifakılı Mahallesinde kullanılmayan köy okulunu, ana sınıfı ve atölyelere dönüştürdüklerini belirtti.



Seydifakılı Köy Yaşam Merkezinin çevre mahallerere de hizmet verdiğini dile getiren Arslan, "Merkezimizde sanatsal atölye etkinlikleri, değerler eğitimi, zeka oyunları, sportif faaliyetler, doğa ve günlük yaşam becerileri gibi farklı birçok alanda etkinlik yapılıyor." dedi.

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