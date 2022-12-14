Halkapınar'da sürü yönetimi kursuna yoğun ilgi gördü

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KONYA (AA) - Halkapınar'da, Zanapa Kadın Girişimcileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifince düzenlenen sürü yönetimi kursu, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Halkapınar Belediyesi öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursta 130 kursiyer, 4 hafta süren eğitimlerin ardından sertifikalarını almaya hak kazandı.

Zanapa Kadın Girişimcileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nihal Bakkal, ilçede çok sayıda küçükbaş yetiştiricisi bulunduğunu söyledi.

Bakkal, 100'den fazla küçükbaşı olanların sürü yönetimi kursu almasının zorunlu hale getirildiğine dikkati çekerek, "Sürü yönetimi belgesi alanları Tarım ve Orman Bakanlığımızın çeşitli desteklerinden faydalandırmayı amaçlıyoruz. En son üzerinde çalıştığımız 20+1 lagun cinsi koyun desteği projemize yönelik çalışmalarımız ve bu projeye yönelik eğitimlerimizde devam edecek." diye konuştu.

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