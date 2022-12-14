Aracını sıkıştırdığı husumetlisinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi

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KONYA (AA) - Konya'da husumetlisinin aracını sıkıştırmasıyla, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına yol açtığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, olay günü maktulün aracını sıkıştırmadığını öne sürdü, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Müşteki avukatı ise sanığın eyleminin açık şekilde "kasten öldürme" olduğunu savundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün yeğeni S.Ç. ise sanık ile maktulün husumetli olduğunu, daha önce sanığın maktule yönelik "Sen daha ölmedin mi?" dediğine şahit olduğunu anlattı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Y.T. ise tarafları tanımadığını belirterek, "Olay günü yol kenarında inek otlatıyordum. Sanık ve maktul olay günü araçlarıyla çok süratli şekilde yoldan geçti. Maktulün aracı, önde seyir halindeydi. İleride bir patlama sesi duydum. Toz bulutu çıktı. Kaza anını görmedim ama arka arkaya seyir halindeyken sanık, maktulün aracını sollamak istiyordu. Maktul de yol vermedi." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Derbent ilçesinde Bünyamin Öz (38) idaresindeki 42 AAD 039 plakalı otomobil, 30 Mayıs'ta Değiş Mahallesi'nde, iddiaya göre Mustafa K. (51) idaresindeki otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti. Öz, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki eşi Emine Öz (37) ile 3 çocuğu da yaralanmıştı.

Kazanın, hayatını kaybeden Öz'ün seyir halindeyken cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

Mustafa K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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