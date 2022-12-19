Öğretmenlik hayalinden vazgeçmeyen ev hanımı, 51 yaşında el sanatları eğitmeni oldu

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KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Konya'da, yıllardır kurduğu öğretmenlik hayalini iki yıl önce gerçekleştiren 53 yaşındaki Fatma Betül Turgut, çalıştığı okula gitmek için her gün 120 kilometre yol yapıyor.

Turgut, lise eğitimini tamamladıktan sonra kazandığı eğitim fakültesine çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramadı.

Bir süre sonra evlenen, ikisi üniversite mezunu biri lisede okuyan 3 çocuk sahibi Turgut, çocuklarının desteğiyle öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek için Konya Olgunlaşma Enstitüsü'ne kayıt yaptırdı.

Turgut, El ve Makine Nakışları Bölümü'nde aldığı 2 yıllık yoğun eğitimlerde ince işçilik gerektiren işleme tekniklerini öğrendi.

Ödev ve bitirme projesi olarak yaptığı işlemeleri beğenilen Turgut, diplomasını almaya hak kazanarak, enstitüden başarıyla mezun oldu.

Aldığı eğiticilik belgesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'na (KOMEK) başvuran Turgut, Konya'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Akören ilçesinde el sanatları eğitmenliği yapmaya başladı.

- "Bir şeyi başarmayı kafaya koyunca bütün engelleri aşıyorsunuz"

Turgut, AA muhabirine, azimle tamamladığı eğitiminin ardından çalışma hayatına başladığını söyledi.

Öğrencilik döneminde gece dörtlere kadar mercekle nakış yaptığını vurgulayan Turgut, "Gözlük yetmiyordu, mercekle işliyordum. Öğrencilik döneminde aynı zamanda ev hanımıydım, anneydim, belirli sorumluluklarım vardı ama bir şekilde azmedince oluyor. Bir şeyi başarmayı kafaya koyunca bütün engelleri aşıyorsunuz." diye konuştu.

Turgut, hayalini geç gerçekleştirdiğini hiç düşünmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geç bir yaşta çalışmaya başlamış olsam da hayatımdan çok memnunum. Burada önemli olan insanlara bir şeyler aktarmak, bilgi paylaşmak. Öğretmenliğin verdiği zevki hiçbir şeyle karşılaştıramam. 'Ben bu işi başarırım.' dedim. Kızım da arkamda durdu ve başardım. Şimdi onlar benimle, ben çocuklarımla gurur duyuyorum. Konya'dan günlük 60 kilometre geliş, 60 kilometre gidiş 120 kilometre yol yapıyorum. Sevmese, bu işe aşık olmasa sabah 5'te, haftanın beş günü, bir de özellikle bu yaşta kim kalkar? Çevremdekiler "Ya sen ne yapıyorsun, bu yaşta ne işin var?" diyerek şevkimi kırmaya çalıştı. Ancak kimseyi dinlemedim ve başarımla onları yanılttım."

Birinin hayatına dokunmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu anlatan Turgut, 46 yaşındaki özel öğrencisinin sınıfının en değerli öğrencisi olduğunu, ilgi ve sevgiyle her geçen gün gelişme gösterdiğini kaydetti.

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