Derebucak'ta "aile okulu" projesi eğitimleri yapılıyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde aile okulu projesi kapsamında ailelere eğitimler veriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı açıklamada, projenin Derebucak'ta planlanan eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında bütün öğrenci velilerin eğitim almasının hedeflendiğini aktaran Akçay, "2022-2023 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar devam edecek kurslardan bütün velilerimiz ücretsiz şekilde yararlanabilmektedir. Katılmak isteyen herkes ilçemizdeki okullara müracaat edebilir." ifadesini kullandı.

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